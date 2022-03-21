Oppo выпустила пресс-релиз с диаграммой

Нарастив ёмкость аккумулятора с 3687 мАч в iPhone 12 Pro Max до 4352 мАч в iPhone 13 Pro Max, Apple увеличила продолжительность его работы. Однако, более интересные разработки в сфере автономности предлагают китайские производители. Например, Oppo на выставке MWC показала зарядное устройство SUPERVOOC Flash Charger мощностью 240 Вт. Оно способно зарядить аккумулятор с нуля до 100% за 9 минут.

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Хотя пока устройство не предлагается в доступных для приобретения смартфонах, оно устанавливает новую планку для конкурентов. OnePlus и Realme, входящие вместе с Oppo в концерн BBK, в конце года выпустят зарядное устройство мощностью 150 Вт. Оно позволит заряжать смартфоны за 17 минут, а наполовину за 5 минут.

Проблема быстрой зарядки может быть в том, что из-за неё быстрее деградируют литий-ионные аккумуляторы. Сегодня Oppo выпустила пресс-релиз с рассказом о технологии внутри флагманского смартфона Find X5 Pro, ставит в известность Phonearena. На её создание ушло три года исследований и инноваций. Последние лабораторные тесты Battery Health Engine показали, что после 1600 циклов зарядки аккумулятор сохраняет 80% первоначальной ёмкости.

Oppo продемонстрировала диаграмму, из которой следует, что заряженная с помощью обычной зарядки литиевая батарея сохраняет 80% ёмкости уже после 800 циклов зарядки. Это значит, что батарея в Oppo Find X5 Pro прослужит вдвое дольше.

Таким образом, в смартфонах ближайших лет будет не только более быстрая зарядка, но и менять в них аккумуляторы или сами смартфоны можно будет реже.

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