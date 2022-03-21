Если вы стали обладателем недавно выпущенной на компьютерах игры Elden Ring, то может быть разумным временно отключить её онлайн-функции. Появилась информация, что злоумышленники обнаружили в игре уязвимость, при использовании которой играть становится невозможно.
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Действие эксплоита было показано на видео в канале Elden Ring Update в Twitter. После действий хакера при загрузке сохранения персонаж постоянно падает замертво. Поскольку игра Elden Ring весьма масштабная, испорченные сохранения могут привести к потерям сотен часов игрового процесса и большому разочарованию из-за этого.
Кому-то это история может показаться знакомой. Компании FromSoftware не так давно пришлось отключить многопользовательские функции в игре Dark Souls 3. Хакер нашёл в ней уязвимость с возможностью дистанционного выполнения кода. Работа над решением проблемы ведётся с февраля.
В Elden Ring сейчас лучше играть в автономном режиме или регулярно проводить резервное копирование сохранений, пишет Engadget.