Дальше Google собирается упростить поиск приложений

Google в последнее время даёт понять, что её интерес к планшетам вырос и впредь она собирается уделять их развитию более пристальное внимание, нежели прежде. Компания выпустила версию системы Android 12L, набирает новых сотрудников и выпускает приложения для планшетов. Теперь дошла очередь и до магазина Play Store. В нём она хочет упростить поиск оптимизированных для планшетов приложений, чтобы это не были просто растянутые на большой экран приложения под смартфоны.

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Для начала будет изменён рейтинг и монетизация. Google собралась в течение следующих месяцев внести изменения в логику характеристик и ранжирования приложений в магазине на устройствах с большим экраном. Приоритет будет даваться высококачественным приложениям и играм. Рейтинг будет влиять на отображение приложений в результатах поиска и рекомендациях на главной странице, чтобы пользователям было проще увидеть их.

Для получения высокого рейтинга приложение должно быть высококачественным, а что именно это значит, описано на странице «Качество приложений для большого экрана». Там же есть рекомендации по улучшению приложений для планшетов. Вначале идёт уровень «Базовая совместимость», для которой нужна поддержка ландшафтного режима. Уровень «Лучше» включает в себя шаблоны для больших экранов, поддержку многооконности, мыши и клавиатуры. Уровень «Лучший» описывает адаптивный дизайн для планшетов, гибких устройств и режима рабочего стола, поддержку стилуса и контекстные меню на правой кнопке мыши.

Google не говорит, как собралась оценивать качество приложений. Скорее всего процесс будет автоматический, считает Arstechnica.

Если приложения не соответствуют «Базовым» требованиям, они будут обозначены как «Низкое качество». Отзывы на приложения тоже будут отображаться в зависимости от типа устройства, с которого вы их читаете.

Остаётся наблюдать за тем, сколько желающих найдётся создавать приложения под планшеты. Пока их количество на руках у пользователей намного меньше, чем смартфонов.

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