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Microsoft анонсировала первую веб-камеру с ИИ для Surface Hub 2 и Surface Hub 2S
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Популярность гибридной работы продолжает расти и сотрудникам необходимо поддерживать связь друг с другом. Если компании пользуются для этого продуктами Microsoft, умная камера Surface Hub 2 станет хорошим вариантом для проведения видеоконференций.

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Эта камера предназначена для гибридного рабочего места и может работать с устройствами Surface Hub 2 и более тонким и лёгким Surface Hub 2S.  Microsoft утверждает, что камера предложит расширенные возможности. В первую очередь она должна гарантировать, что все участники конференций хорошо видны и слышны. Для этого камера получила широкое поле обзора и поддерживает коррекцию изображения и автоматическое переформирование кадра, чтобы все были в поле зрения и в фокусе.

Корпоративный вице-президент по Windows и устройствам Стивен Батиш рассказал, что камера сделает всё это без искажений и проблем с резкостью. Разработчики постарались обеспечить плавность и естественность дистанционного общения, пишет Techspot.

Камера использует сенсор 12 Мп и объектив с полем обзора 136 градусов. В ней установлен специальный чип с вычислительной мощностью 1 терафлопс. Программный алгоритм компенсирует наклон, искажения и вносит широкоугольные поправки в реальном времени. Благодаря этому люди и предметы будут выглядеть естественно вне зависимости от расстояния от камеры.

Surface Hub 2 ориентирована на предприятия, что видно из цены в $799,99. Для сравнения, веб-камера Dell UltraSharp 4K стоит $187,99, Opal C1 «DSLR» для Mac не дороже $300.


Вместе с этой камерой с 31 мая можно будет купить 85-дюймовый Surface Hub 2S.

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