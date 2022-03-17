Она обладает обширной функциональностью и алгоритмами ИИ по невысокой цене

Популярность гибридной работы продолжает расти и сотрудникам необходимо поддерживать связь друг с другом. Если компании пользуются для этого продуктами Microsoft, умная камера Surface Hub 2 станет хорошим вариантом для проведения видеоконференций.

реклама





Эта камера предназначена для гибридного рабочего места и может работать с устройствами Surface Hub 2 и более тонким и лёгким Surface Hub 2S. Microsoft утверждает, что камера предложит расширенные возможности. В первую очередь она должна гарантировать, что все участники конференций хорошо видны и слышны. Для этого камера получила широкое поле обзора и поддерживает коррекцию изображения и автоматическое переформирование кадра, чтобы все были в поле зрения и в фокусе.

Корпоративный вице-президент по Windows и устройствам Стивен Батиш рассказал, что камера сделает всё это без искажений и проблем с резкостью. Разработчики постарались обеспечить плавность и естественность дистанционного общения, пишет Techspot.

Камера использует сенсор 12 Мп и объектив с полем обзора 136 градусов. В ней установлен специальный чип с вычислительной мощностью 1 терафлопс. Программный алгоритм компенсирует наклон, искажения и вносит широкоугольные поправки в реальном времени. Благодаря этому люди и предметы будут выглядеть естественно вне зависимости от расстояния от камеры.

Surface Hub 2 ориентирована на предприятия, что видно из цены в $799,99. Для сравнения, веб-камера Dell UltraSharp 4K стоит $187,99, Opal C1 «DSLR» для Mac не дороже $300.





Вместе с этой камерой с 31 мая можно будет купить 85-дюймовый Surface Hub 2S.

анонсы и реклама -45000р на RTX 3060 -86 000р на RTX 3070 в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>



