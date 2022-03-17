Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
OnePlus Nord CE 2 Lite получит процессор Snapdragon 695, камеру 64 Мп и зарядку 33 Вт
Названы характеристики смартфона OnePlus Nord CE 2 Lite
анонсы и реклама
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-67000р на Rtx 3070 Gigabyte
-176 000р на топовый смарт Samsung
5 видов RTX 3050 со скидками 20%
-122 000р на RTX 3080 ASUS
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

На прошлой неделе появились изображения выходящего в ближайшем будущем смартфона OnePlus Nord CE 2 Lite. Теперь доступны его основные характеристики. Аппарат с модельным номером GN2200 прошёл сертификацию в организации FCC, сообщает GSMArena.

реклама


У него есть поддержка стандарта связи 5G в диапазонах 2, 25, 41, 66, 71. Используется система на чипе Snapdragon, а не MediaTek Dimensity, как на двух других смартфонах OnePlus Nord 2. Если ввести в базу данных GN2200, результат отображается один.

Процессором может быть Snapdragon 480+ или Snapdragon 695. У них скорее всего одинаковое кодовое имя holi. В Snapdragon 695 более современные ядра центрального процессора на архитектуре Arm Cortex-A78 вместо A76 и полноценный графический процессор Adreno 619 вместо 619L. Учитывая результаты в бенчмарке Geekbench, это должен быть именно Snapdragon 695. Аппарат работает на Android и у него 6 ГБ оперативной памяти.

Сертификация TUV Rheinland позволила узнать об аккумуляторе 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Зарядное устройство выдает 5-11 В при силе тока 3 А. Ёмкость аккумулятора аналогичная Nord CE 2 при вдвое меньшей мощности зарядки.

Другой источник рассказал о камерах. Основная обладает сенсором размером 1/1,8 дюйма (при размере пикселей 0,7 мкм) и объективом с апертурой f/1,7 и электронной стабилизацией изображения.

Сзади три камеры и остальными могут быть сенсор глубины и макро. Передняя камера может получить разрешение 16 Мп, а диагональ экрана 6,6 дюйма.

Про сроки анонса смартфона пока ничего не говорится, но с учётом наличия сертификатов ждать осталось недолго.

анонсы и реклама
-45000р на RTX 3060
-86 000р на RTX 3070 в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #oneplus
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Устройства Samsung Galaxy прошлых поколений начинают получать обновление до One UI 4.1
Функциональность из Galaxy S22 появится в более старых моделях Samsung
Представлены глобальные версии смартфонов Xiaomi 12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
479
США грозит сильный дефицит нефти, а Венесуэла не сможет остановить рост цен на бензин – Forbes
42
СМИ: перезапуск Perfect Dark испытывает большие трудности с разработкой
+
Автомобили и запасные части к ним исключены из перечня японских товаров, запрещённых к экспорту в Россию
Рогозин заявил, что новая российская космическая станция взамен МКС может стать военной
91
Учёные разрабатывают лекарство против рака на основе белка паучьего шелка
4
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
269
AMD объявила о расширенной поддержке процессоров Ryzen серии 5000 на чипсетах AMD 300
17
Взлетевшие более чем в четыре раза цены на никель значительно увеличат стоимость производства электромобилей
5
Геймер купил на Aliexpress прогретую б.у. GeForce RTX 3080 Ti за 422 000р – реальная история от DG
26
Инженер из России создал работающий световой меч из «Звездных Войн» и попал в книгу рекордов Гиннеса
19
Магазины РФ продолжают снижать цены на процессоры – CPU Intel со скидками до 43%
152
За ночь Tesla Model X в США подорожала на целую Lada Vesta
26
Астероид размером с автомобиль был обнаружен за 2 часа до столкновения с Землей
3
В России заблокировано уже около двадцати популярных VPN-сервисов
80
GeForce GTX 650 Ti vs современных игр – на что способна старая видеокарта за 6000 рублей в тестах WG
6
Steam запустил в продажу набор инди-игр в поддержку разработчиков и армии Украины
37
Ускоряющая загрузку игр с NVMe SSD технология DirectStorage теперь доступна на ПК с Windows 10 и 11
6
Intel назначила дату анонса мобильных видеокарт Arc и рассказала о быстродействии первого решения
+
Новые планшеты iPad Pro могут получить экраны OLED
3

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 9
10
Моё мнение: игр, ради которых стоило менять GeForce GTX 1060 на RTX 3060, совсем немного
45
Битва трёх смартфонов на основе Qualcomm Snapdragon 801/S4 Pro и MediaTek MT6752
7
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
62
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800XТ и Core i5-11600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
13
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть третья заключительная
+

Сейчас обсуждают

ахахаx
09:19
твой министр обороны Шойгу - оленевод, он даже в армии не служил. Ты знал об этом?
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
count
09:19
забавный, агрессивный укропитек ))
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
count
09:18
он в штаны
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
Сева Шевченко
09:13
Всё заспамил мрачный троль У него такая роль Пнём его под зад ногой После скажем: панки хой!
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
Алексей Соколов
09:12
Уважаемая редакция, когда пишите подобные статьи, хоть изучите данные, 99% всей электроники не облагается импортными пошлинами. Тем более нет ставки пошлины 1%.
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
Сева Шевченко
09:05
Э! Кто тебя воспитывал? Шойгу? И я вообще не с тобой говорил.
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
ACETON87
09:05
Вопрос на засыпку. Купили вы товар за 100 долларов по курсу 75 рублей и выставили на продажу за 150 долларов по курсу 75 рублей. Потом рубль резко падает до 100 за 1 доллар. И того начальная цена была...
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
Леди Яга
09:04
Что бы продать не нужную 3060 ее сначала надо купить, а у нищей птицы денег на макарошки едва хватает.
Моё мнение: игр, ради которых стоило менять GeForce GTX 1060 на RTX 3060, совсем немного
JimXL41
08:59
Очередной даунгрейд
OnePlus Nord CE 2 Lite получит процессор Snapdragon 695, камеру 64 Мп и зарядку 33 Вт
ахахаx
08:52
У тебя его с рождения не было, усатик-калоед. Исчезни, твоё е6ло на аватаре раздражает.
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем