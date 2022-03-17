Названы характеристики смартфона OnePlus Nord CE 2 Lite

На прошлой неделе появились изображения выходящего в ближайшем будущем смартфона OnePlus Nord CE 2 Lite. Теперь доступны его основные характеристики. Аппарат с модельным номером GN2200 прошёл сертификацию в организации FCC, сообщает GSMArena.

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У него есть поддержка стандарта связи 5G в диапазонах 2, 25, 41, 66, 71. Используется система на чипе Snapdragon, а не MediaTek Dimensity, как на двух других смартфонах OnePlus Nord 2. Если ввести в базу данных GN2200, результат отображается один.

Процессором может быть Snapdragon 480+ или Snapdragon 695. У них скорее всего одинаковое кодовое имя holi. В Snapdragon 695 более современные ядра центрального процессора на архитектуре Arm Cortex-A78 вместо A76 и полноценный графический процессор Adreno 619 вместо 619L. Учитывая результаты в бенчмарке Geekbench, это должен быть именно Snapdragon 695. Аппарат работает на Android и у него 6 ГБ оперативной памяти.

Сертификация TUV Rheinland позволила узнать об аккумуляторе 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Зарядное устройство выдает 5-11 В при силе тока 3 А. Ёмкость аккумулятора аналогичная Nord CE 2 при вдвое меньшей мощности зарядки.

Другой источник рассказал о камерах. Основная обладает сенсором размером 1/1,8 дюйма (при размере пикселей 0,7 мкм) и объективом с апертурой f/1,7 и электронной стабилизацией изображения.

Сзади три камеры и остальными могут быть сенсор глубины и макро. Передняя камера может получить разрешение 16 Мп, а диагональ экрана 6,6 дюйма.

Про сроки анонса смартфона пока ничего не говорится, но с учётом наличия сертификатов ждать осталось недолго.

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