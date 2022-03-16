В среду появилась информация, согласно которой компания Nvidia проинформировала своих партнёров о снижении стоимости своих графических процессоров. В результате цена видеокарт и готовых компьютеров на их основе в следующие недели может уменьшиться на 8-12%, хотя к кое-каким странам это наверняка не относится. В последние годы стоимость видеокарт только росла, а с ростом курса криптовалют она росла ещё выше и быстрее.
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Сейчас цены на видеокарты постепенно снижаются из-за стагнации криптовалют и того, что разработчики Ethereum рассматривают возможность перехода на механизм Proof of Stake в конце года. Цены падают уже три месяца и теперь Nvidia может помочь им упасть ещё ниже.
Правда, эта новость не означает, что карт в продаже станет больше. Майнинг продолжает приносить прибыль (а в рублях тем более). Однако, процент выпуска годных чипов на предприятиях Samsung растёт, поэтому Nvidia может начать пользоваться её услугами в производстве GPU наряду с TSMC. Это поможет лучше удовлетворять спрос геймеров и майнеров. Также появятся видеокарты Intel Alchemist, хотя точные сроки неизвестны.
С другой стороны, негативную роль могут сыграть проблемы с поставками неона и других материалов из Украины. Впрочем, на ближайшие месяцы запасов у производителей должно хватить, пишет WCCFTech.