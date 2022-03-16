Среди них будет и версия оболочки One UI 4.1

Не так давно были анонсированы и поступили в продажу смартфоны серии Samsung Galaxy S22. Они и раньше были мало кому по карману, а теперь тем более. Однако, владельцы более старых и дешёвых моделей этого производителя могут утешиться тем, что скоро и до них доберутся некоторые возможности S22.

реклама

Samsung сообщила, что оболочка One UI 4.1, представленная с Galaxy S22, скоро в виде обновления появится и на других устройствах. Первыми станут гибкие смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, за ними последуют Galaxy S21, S20 и S10, Galaxy Note от Note 10+, Galaxy A и все прошлые гибкие модели, а также планшеты Galaxy Tab S7 FE и остальные Tab S.

One UI 4.1 принесёт ряд функциональных возможностей, пишет Techspot. Среди них инструмент отображения экранов в реальном времени в Google Duo, приложение для редактирования фотографий и видео Expert RAW с сохранением в форматах JPG и DNG. Появится стиратель объектов для обработки изображений.

Будет предложен упрощённый способ обмена фотографиями. Пользователи будут предупреждены о любых дефектах изображения и они будут автоматически исправлены. Можно будет отправлять несколько фотографий, видео и файлов одновременно.

Совместно с Grammarly Samsung позволит пользователям создавать более грамотные сообщения помимо выделения орфографических и грамматических ошибок.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь



