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Функциональность из Galaxy S22 появится в более старых моделях Samsung
Среди них будет и версия оболочки One UI 4.1
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Не так давно были анонсированы и поступили в продажу смартфоны серии Samsung Galaxy S22. Они и раньше были мало кому по карману, а теперь тем более. Однако, владельцы более старых и дешёвых моделей этого производителя могут  утешиться тем, что скоро и до них доберутся некоторые возможности S22. 

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Samsung сообщила, что оболочка One UI 4.1, представленная с Galaxy S22, скоро в виде обновления появится и на других устройствах. Первыми станут гибкие смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, за ними последуют Galaxy S21, S20 и S10, Galaxy Note от Note 10+, Galaxy A и все прошлые гибкие модели, а также планшеты Galaxy Tab S7 FE и остальные Tab S.

One UI 4.1 принесёт ряд функциональных возможностей, пишет Techspot. Среди них инструмент отображения экранов в реальном времени в Google Duo, приложение для редактирования фотографий и видео Expert RAW с сохранением в форматах JPG и DNG. Появится стиратель объектов для обработки изображений. 

Будет предложен упрощённый способ обмена фотографиями. Пользователи будут предупреждены о любых дефектах изображения и они будут автоматически исправлены. Можно будет отправлять несколько фотографий, видео и файлов одновременно.

Совместно с Grammarly Samsung позволит пользователям создавать более грамотные сообщения помимо выделения орфографических и грамматических ошибок.

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#samsung #смартфоны
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