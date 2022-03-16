У графического процессора в Apple M2 будет 128 вычислительных ядер

Apple на прошлой неделе провела анонс своих новых продуктов вроде iPhone SE 3-го поколения, но среди них не было Mac Pro. Пока самым производительным устройством Apple на её собственных процессорах является Mac Studio. Обновлённого Mac Pro предстоит ещё подождать. Сначала должен появиться процессор M2 Extreme, пишет Марк Гурман из Bloomberg и GSMArena.

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M1 Ultra официально стал последним чипом линейки M1. Модель Extreme в иерархии Apple будет выше модели Ultra. У неё будет 48 ядер центрального процессора и до 128 графического. Это примерно вдвое больше по сравнению с M1 Ultra. Добавьте сюда прирост производительности от новой архитектуры и техпроцесса.

Конкретных значений назвать пока невозможно. Чипы линейки M1 применяют ядра CPU и GPU из процессоров Apple A14 для iPhone 12. Чипы M2 перейдут на дизайн A15 или A16 и соответствующий техпроцесс. Какой именно, зависит от производственных мощностей и процента выпуска годных чипов у TSMC.

Если чип M1 Ultra представляет собой два чипа M1 Max с кремниевым переходником UltraFusion, то M2 Ultra может иметь аналогичный дизайн. M2 Extreme будет в таком случае состоять из четырёх чипов M2 Max в одном.

Возможно, устройства на новых процессорах разделятся на две категории:

Pro

MacBook Pro (14 дюймов и 16 дюймов) на M2 Pro и M2 Max.

iMac Pro на M2 Pro и M2 Max.

Mac Studio на M2 Max и M2 Ultra.

Mac Pro на M2 Ultra и M2 Extreme.

Apple Pro Display 7K.

Потребительские:

MacBook Air на M2.

MacBook Pro (13 дюймов) на M2.

Mac mini на M2 и M2 Pro вместо Intel.

iMac на M2.

Apple Studio Display.

Ещё от Apple ждут нового монитора Pro XDR с разрешением до 7K против 6K сейчас. Собственный чип серии A будет поддерживать технологии вроде Center Stage и Siri.

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