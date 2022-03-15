Их разработкой уже занимаются LG и Samsung

Недавно состоялся анонс новых продуктов компании Apple, таких как компьютер Mac Studio, монитор Studio Display, iPhone SE третьего поколения и очередные планшеты iPad Air на процессоре M1. В следующем году могут быть представлены новые Mac на процессорах M2, а также планшеты iPad Pro с экранами OLED размером 11 и 12,9 дюйма.

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Об этом говорит Росс Янг в отчёте, опубликованном в блоге Display Supply Chain Consultants. LG Display сейчас разрабатывает две модели OLED-панелей для будущих iPad указанного выше размера. Samsung Display работает над 11-дюймовой панелью, пишет Pocketnow.

Правда, в отчёте о панелях говорится, что новые iPad Pro с экранами OLED могут выпустить до 2024 года. Также сказано, что в новых панелях будет применяться технология LTPO и тонкоплёночные транзисторы в двухстековых тандемных OLED-панелях. Это позволило бы удвоить яркость и в четыре раза повысить долговечность по сравнению с OLED-панелями с одним стеком. Также это открывает доступ к переменной частоте обновления 10-120 Гц, что также повысит автономность.

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