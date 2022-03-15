С октября по декабрь прошлого года было выпущено свыше 40 млн смарт-часов

Согласно очередному отчёту Global Smartwatch Model Tracker фирмы Counterpoint Research, в прошлом году рынок умных часов вырос на 24%. В первую очередь покупали недорогие часы, стоимость которых не превышала $100.

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Apple смогла сохранить лидерство на этом рынке с долей 30,1%, хотя годом ранее она была ещё выше и составляла с 32,9%. При этом средняя стоимость её часов увеличилась на 3%. В результате Apple получила половину доходов всего рынка умных часов, пишет Androidcentral.

Samsung смогла опередить Huawei и стать второй с долей 10,2% против 8,9% годом ранее. Этому поспособствовала в первую очередь линейка часов Galaxy Watch 4. Переход на платформу Wear OS принёс хорошие результаты и в третьем квартале компания добилась самых высоких поставок за всю историю. Их рост превысил 200%.

Garmin и Amazfit также выступили неплохо с ростом выше среднего по рынку. У Fitbit поставки снизились на 15%. Это неудивительно, поскольку последний новый продукт этого производителя представили в третьем квартале 2020 года.

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