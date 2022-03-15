Такой крупный игрок может повысить конкуренцию и понизить цены

Компания Philips известна бытовой электроникой, такой как умные лампочки, телевизоры, звуковые системы и т.д. Этим она себя ограничивать не собирается и ищет другие прибыльные сферы деятельности бизнес. Согласно попавшим в интернет изображениям с китайской доски объявлений BoardChannels, Philips ведёт работу над комплектами памяти для ПК и ноутбуков.

реклама

Techspot пишет, что комплекты оперативной памяти этого производителя будут содержать модули объёмом 8 ГБ и 32 ГБ. Это будет память типов DDR4 и DDR5. Если Philips не забудет про геймеров, не помешал бы комплект и на 16 ГБ.

Комплект Philips DDR5 объёмом 32 ГБ работает на частоте 4800 МГц, тогда как DDR4 8 ГБ на частоте 2666 МГц.

Нужно иметь в виду, что данная информация неофициальная и в итоге может оказаться недостоверной. Если же это правда, анонсов наверняка осталось ждать недолго.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь



