Компания Philips известна бытовой электроникой, такой как умные лампочки, телевизоры, звуковые системы и т.д. Этим она себя ограничивать не собирается и ищет другие прибыльные сферы деятельности бизнес. Согласно попавшим в интернет изображениям с китайской доски объявлений BoardChannels, Philips ведёт работу над комплектами памяти для ПК и ноутбуков.
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Techspot пишет, что комплекты оперативной памяти этого производителя будут содержать модули объёмом 8 ГБ и 32 ГБ. Это будет память типов DDR4 и DDR5. Если Philips не забудет про геймеров, не помешал бы комплект и на 16 ГБ.
Комплект Philips DDR5 объёмом 32 ГБ работает на частоте 4800 МГц, тогда как DDR4 8 ГБ на частоте 2666 МГц.
Нужно иметь в виду, что данная информация неофициальная и в итоге может оказаться недостоверной. Если же это правда, анонсов наверняка осталось ждать недолго.