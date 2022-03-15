Процессоров Intel в них больше быть не должно

Ранее были слухи, согласно которым Apple разрабатывает новое поколение компьютеров Mac mini с новым внешним видом. Более свежие данные гласят, что внешний вид останется таким же, как у современной модели. Ещё может быть представлен новый вариант Mac mini с уменьшенным корпусом и крышкой из плексигласа.

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Недавно Apple анонсировала Mac Studio на процессоре M1 Ultra. Он обладает сходством с Mac mini, только более высокий. Аналитик Минг-Чи Куо говорит, что Apple сохранит дизайн и форм-фактор Mac mini в неизменном виде. Устройство текущего поколения обладает цельным алюминиевым корпусом, как и модели последних 10 лет. Предположительно, новый Mac mini выпустят не ранее следующего года.

Сейчас Mac mini работает на представленном в 2020 году процессоре Apple M1. Есть и более производительный вариант на чипе Intel. В новом поколении устройств могут использоваться исключительно процессоры Apple.

Прежде была надежда, что новые Mac mini появятся нынешней весной. В итоге Apple анонсировала Mac Studio на M1 Ultra. Последний представляет собой самый быстрый процессор компании, состоящий из двух объединённых чипов M1 Max, пишет WCCFTech.

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