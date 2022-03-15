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Спрос на VPN в России вырос на 2088% после запрета Facebook и Instagram
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После блокировки в стране принадлежащих компании Meta социальных сетей Facebook и Instagram спрос на сервисы VPN в России вырос многократно. Решение о блокировке платформ Meta приняли после того, как компания разрешила публиковать не самые приятные для россиян призывы. Это разрешение быстро отменили, но было уже поздно. Facebook в стране частично заблокировали после ограничений на работу российских государственных каналов на этой платформе.

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По данным компании мониторинга Top10VPN, 13 марта спрос на виртуальные частные сети в России был примерно на 2088% выше по сравнению со среднесуточным спросом в середине февраля.

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Санкции продолжают расширяться, как и ответные меры в виде разных блокировок и запретов. Анализ Top10VPN показал, что в России заблокированы более 300 веб-сайтов, среди них русскоязычные сайты BBC News, Deutsche Welle и Voice of America.

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