Смартфоны Galaxy S22 сейчас считаются самыми популярными на Android. Стоят они немало, особенно в рублях, так что хотелось бы получить за эти деньги всё самое лучшее. Функциональность и внешний вид у них на высоте, но можно ли сказать то же самое о качестве сборки?
реклама
Samsung использует стекло Gorilla Glass Victus+ и говорит о повышении качества сборки и защиты от падений. Однако, стекло остаётся стеклом, поэтому встреча с бетоном и не только для него оканчивается одинаково печально.
На сайте PBKreviews решили проверить прочность стандартной версии S22 и S22 Ultra. Galaxy S22 удалось пережить несколько тяжёлых ударов и он продолжал функционировать.
Про Galaxy S22 Ultra так не скажешь, поскольку изогнутые экраны легче бьются. В PBK считают, что нет большой разницы в плане долговечности между плоским и изогнутым экраном.
В любом случае, обладателям столь дорогих смартфонов не помешает запастись защитными чехлами и плёнками для экрана.