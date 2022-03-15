Весь вопрос заключается в том, сколько раз вы их уроните

Смартфоны Galaxy S22 сейчас считаются самыми популярными на Android. Стоят они немало, особенно в рублях, так что хотелось бы получить за эти деньги всё самое лучшее. Функциональность и внешний вид у них на высоте, но можно ли сказать то же самое о качестве сборки?

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Samsung использует стекло Gorilla Glass Victus+ и говорит о повышении качества сборки и защиты от падений. Однако, стекло остаётся стеклом, поэтому встреча с бетоном и не только для него оканчивается одинаково печально.

На сайте PBKreviews решили проверить прочность стандартной версии S22 и S22 Ultra. Galaxy S22 удалось пережить несколько тяжёлых ударов и он продолжал функционировать.





Про Galaxy S22 Ultra так не скажешь, поскольку изогнутые экраны легче бьются. В PBK считают, что нет большой разницы в плане долговечности между плоским и изогнутым экраном.





В любом случае, обладателям столь дорогих смартфонов не помешает запастись защитными чехлами и плёнками для экрана.

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