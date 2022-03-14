Больше всего среди гибких аппаратов Samsung было продано Galaxy Z Flip 3

В современном виде гибкие смартфоны существуют с 2019 года. Тогда Samsung представила аппарат первого поколения Galaxy Fold и вышел он не особо удачным. Набравшись опыта, южнокорейский производитель и некоторые другие стали выпускать более качественные устройства и рост продаж не заставил себя ждать. Отчёт Omdia показывает ситуацию на рынке гибких смартфонов по итогам прошлого года.

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Глобальные поставки гибких смартфонов выросли на 309% и составили 9 млн экземпляров, сообщает Androidauthority. Из них 8 млн пришлось на вторую половину года, когда в продажу поступили пользующиеся спросом модели Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

В итоге самым популярным стал Galaxy Z Flip 3, который купили 4,6 млн раз. Это означает две трети продаж гибких аппаратов Samsung. Второй Galaxy Z Fold 3 с объёмом поставок 2,5 млн.

Вторым производителем является Huawei с 900 тысячами выпущенных устройств. В Китае был выпущен также Xiaomi Mix Fold, но большой популярности не снискал. В этом году должен появиться Xiaomi Mix Fold 2.

В этом году китайские производители могут выпускать подобные устройства только в Китае. Остальным странам придётся довольствоваться предложениями только от Samsung.

С учётом роста предложения цены на гибкие смартфоны снизились до отметки в $700.

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