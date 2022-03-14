Geekbench показывает, что Dimensity 9000 стал главным конкурентом Apple A15

Компании MediaTek и Qualcomm являются сейчас главными конкурентами на рынке Android-смартфонов среди производителей процессоров. Судя по темпам роста MediaTek, скоро она может стать единоличным лидером как по качеству своих чипов, так и по объёму их реализации. На это же указывают результаты Dimensity 9000 в бенчмарке Geekbench 5, которые в Твиттере опубликовал инсайдер Ice Universe.

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Анонсированный в ноябре прошлого года Dimensity 9000 стал самым производительным процессором MediaTek за всю историю этой компании. Он выпускается на техпроцессе 4 нм TSMC. Это может давать преимущество перед Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200, производящимися на заводах Samsung. Также применяется современная архитектура Arm v9.

Аппараты на Dimensity 9000 в продажу пока не поступили, пишет Phonearena. В конце марта в Китае начнут продавать смартфон Oppo Find X5 Pro Dimensity Editon, а Xiaomi выпустит Redmi K50 Pro Plus.

Ice Universe в своих тестах использовал как раз аппарат Xiaomi. Одноядерный результат составил 1309 баллов, многоядерный 4546 баллов. Это позволяет опередить все процессоры Tensor, Exynos и Snapdragon. Galaxy S22 Ultra на Exynos 2200 набрал 1157 и 3307 баллов, Pixel 6 Pro на Google Tensor 1042 и 2832 баллов.

Впереди остался только Apple A15 Bionic. iPhone 13 Pro Max на нём показал результат 1734 и 4818 баллов. Таким образом, на Android чип MediaTek является лидером. Тем более что он доступен дешевле по сравнению со Snapdragon. Ice Universe утверждает, что смартфоны на Dimensity 9000 будут стоить около $500.

К счастью для Qualcomm, Dimensity 9000 не будет в США из-за отсутствия поддержки сетей mmWave 5G. Там появится более дешёвый Dimensity 8000, который станет конкурентом Snapdragon 888.

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