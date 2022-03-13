Компактные смартфоны сегодня в дефиците, поэтому желающие могут найтись даже на эту модель

Sony на рынке смартфонов является далеко не ведущим игроком. Компания выпускает флагманские смартфоны чуть ли не дороже айфонов, но это не означает, что они пользуются большим спросом. В более доступной ценовой категории японский производитель в недалёком будущем собирается представить небольшой смартфон Xperia Ace 3. Его размер заставляет предположить, что бороться за покупателей придётся с новым iPhone SE.

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Выходящий на смену прошлогоднему Xperia Ace 2 аппарат снова получит экран размером 5,5 дюйма с неизвестным пока разрешением, пишет Androidcentral. Это должно означать, что на небольшие Android-смартфоны ещё находятся желающие, хотя подавляющее большинство выпускаемых сейчас аппаратов с трудом умещаются в руках и карманах.

Ожидается задняя камера с разрешением 13 Мп, сканер отпечатков пальцев сбоку, разъём для наушников и размеры 139,7 x 68,6 x 9,1 мм. Предположительно, ёмкость аккумулятора составит 4500 мАч, объём памяти 6 ГБ, а процессор Snapdragon 888 5G.

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Остаётся надеяться, что Sony поставит вменяемый ценник, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей.