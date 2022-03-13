Sony на рынке смартфонов является далеко не ведущим игроком. Компания выпускает флагманские смартфоны чуть ли не дороже айфонов, но это не означает, что они пользуются большим спросом. В более доступной ценовой категории японский производитель в недалёком будущем собирается представить небольшой смартфон Xperia Ace 3. Его размер заставляет предположить, что бороться за покупателей придётся с новым iPhone SE.
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Выходящий на смену прошлогоднему Xperia Ace 2 аппарат снова получит экран размером 5,5 дюйма с неизвестным пока разрешением, пишет Androidcentral. Это должно означать, что на небольшие Android-смартфоны ещё находятся желающие, хотя подавляющее большинство выпускаемых сейчас аппаратов с трудом умещаются в руках и карманах.
Ожидается задняя камера с разрешением 13 Мп, сканер отпечатков пальцев сбоку, разъём для наушников и размеры 139,7 x 68,6 x 9,1 мм. Предположительно, ёмкость аккумулятора составит 4500 мАч, объём памяти 6 ГБ, а процессор Snapdragon 888 5G.
Остаётся надеяться, что Sony поставит вменяемый ценник, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей.