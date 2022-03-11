Microsoft собралась стать экологически чистой

В последние годы экология занимает всё более заметное место в жизни западных технологических компаний и общества. Microsoft периодические предоставляет информацию о своих действиях в этой области. На этот раз американская компания сообщила о планах касательно продуктов Xbox.

реклама

Microsoft ранее уже обещала к 2030 году стать компанией без отходов, экологически чистой и углеродно-отрицательной. Всё это относится и к производству Xbox. К 2030 году продукты Xbox будут перерабатываться на 100%. Речь идёт о самих консолях Xbox, аксессуарах и упаковках. Microsoft утверждает, что консоли Xbox Series X|S на 97 % пригодны для вторичной переработки. Кроме того, подарочные карты вместо пластиковых станут картонными.

Microsoft говорит, что уже включила продвинутый мониторинг в некоторые свои консолей для отслеживания энергопотребления. Xbox Series S открыли список продуктов, где в производстве компонентов использовались смолы после вторичной переработки. На них приходится не менее 28% веса консоли. Контроллеры Xbox Design Lab состоят из смолы на четверть, а к нынешнему маю это значение должно вырасти до 28%.

В консолях Xbox теперь всегда активен режим энергосбережения. В нём расход энергии в режиме ожидания снижается в 20 раз и в нём могут скачиваться обновления.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Сервис Xbox Cloud Gaming связан с инфраструктурой Azure. К 2025 году она целиком будет работать на основе возобновляемых источников энергии.