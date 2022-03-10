Рич Майнер из компании Google высказал мнение, что ближайшем будущем планшеты могут стать популярнее ноутбуков. Ещё в октябре Google представила систему Android 12L, созданную с прицелом на устройства с экранами больше, чем у смартфонов. Подойдёт она и для разворачивающихся гибких смартфонов. В последнем выпуске The Android Show Google поделилась своими планами относительно этой категории устройств, пишет Androidcentral.
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В передаче принял участие технический директор Google по планшетам и один из основателей Android Рич Майнер. Он рассказал о недавнем росте популярности планшетов на Android и о том, что произошло с планшетами за последнее время.
По его словам, в первые годы существования Android Google мало способствовала росту привлекательности планшетов для покупателей. Их продажи выросли после релиза Android 3.0 Honeycomb в 2011 году, но потом началась стагнация до 2019 года.
Затем экраны планшетов начали расти и всё чаще предлагалась возможность подключать к ним клавиатуру. Это положило начало росту поставок планшетов, а пандемия ускорила этот процесс. На планшетах стали не только развлекаться, но и работать.
По мнению представителя Google, скоро продажи планшетов превзойдут продажи ноутбуков. В преддверии этого Google будет мотивировать разработчиков создавать новые приложения для планшетов. Для этого в Android 12L были представлены библиотеки JetPack.