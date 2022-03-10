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Больше всего электромобилей в прошлом году было продано в Китае
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Появилась официальная информация, согласно которой в прошлом году в Китае было реализовано 500 тысяч электромобилей, а точнее 499573. Этот показатель по сравнению с результатом 2020 года вырос в 2,6 раза. В Германии объём продаж удвоился и достиг 230 тысяч. Зато в США был спад на 30% до 110 тысяч. В Японии рост был 24% и показатель достиг 27400 единиц, пишет Gizmochina.

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В настоящее время на Китай приходится 60% выпуска электромобилей. Можно сказать, что он становится их «мировой фабрикой», как прежде стал фабрикой для всего остального. Например, там производится почти 70% смартфонов и 60% жидкокристаллических экранов.

Поставки электромобилей в Евросоюзе тоже увеличились. Здесь этому способствуют грядущие запреты гибридных и бензиновых автомобилей, вступающие в силу в 2035 году. Поставки электромобилей из Китая в Европу увеличились в пять раз, заняв примерно половину всего экспорта из Китая. 87000 поставок пришлось на Бельгию, 50000 на Великобританию.

Из 500 тысяч единиц более 100 тысяч были выпущены на заводе Tesla в Шанхае. Представитель китайского производителя запчастей для электромобилей рассказал, что в этой стране затраты на производство на 50% ниже по сравнению с другими регионами за счёт эффективности закупок. В частности, здесь же производятся аккумуляторы и добываются материалы для создания катодов.

Всего в мире в 2021 году было выпущено 3,99 млн электромобилей. 57,4% пришлось на Китай, 22% на Европу и 12% на США, на Японию 0,9%. Популярность электромобилей растёт и в будущем объём производства и продаж наверняка станет ещё выше.

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#электромобили
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