Об этом стало известно в минувшие выходные

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Еще один знаковый для интернета игрок разрывает отношения с Россией. В минувшие выходные Amazon прекратила приём новых клиентов в Amazon Web Services в России и Беларуси. Во вторник появилось сообщение о том, что с учётом нынешних событий и будущей неопределённости новые клиенты в AWS из России не принимаются.

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Вряд ли это сильно скажется на России, так как и прежде у Amazon был запрет вести дела с российским правительством. У компании нет датацентров и офисов в России, напоминает Engadget. Amazon утверждает, что большинство крупных клиентов AWS в стране представляют собой многонациональные компании с местными командами разработчиков.

В любом случае, ещё одна крупная технологическая компания США покидает Россию. За последние дни к ним присоединились два магистральных интернет-провайдера Cogent Communications и Lumen, что может отрицательно сказаться на доступе в глобальную сеть.

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