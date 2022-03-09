Многим обладателям смартфонов рано или поздно приходится сталкиваться с необходимостью что-то удалять с них, чтобы разместить что-то новое. В настоящее время объём хранилища обычно начинается от 64 ГБ и даже 128 ГБ, но и этого бывает недостаточно. Быть может, скоро необходимость удаления приложений и файлов будет возникать реже.
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Google сообщила, что работает над настройкой для сокращения размера занимаемого приложениями места в памяти до 60%. При этом пользовательские персональные данные не пострадают. Функция называется архивированием приложений и появится до конца года. Вместо полного удаления приложения временно удаляются его части и создаётся файл APK. Он сохраняет пользовательские данные до возвращения приложения в нормальное состояние.
Google уже начала давать разработчикам доступ к заархивированным APK-файлам, прежде чем опция станет доступной пользователям. Она может оказаться востребованной на старых или недорогих мобильных устройствах с ограниченным объёмом хранилища, пишет Engadget.