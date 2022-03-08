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Nvidia может выпускать видеокарты серий RTX 3000 и RTX 4000 параллельно
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В этом году ожидается появление видеокарт новой серии Nvidia RTX 4000. Это вовсе не означает, что нынешние карты обязательно будут сняты с производства. PCMag пишет, что во время инвестиционной встречи в понедельник финансовый директор Nvidia Колетт Кресс намекнула на возможность производства и продажи карт двух поколений. Видимо, в Nvidia вошли во вкус, когда в период пандемии и дефицита чипов вернули к жизни карты прошлого поколения RTX 2000.

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В частности, Nvidia продолжала выпускать модель RTX 2060 после появления карт на архитектуре Ampere. В минувшем декабре она представила версию этой карты с памятью 12 ГБ. Она оказалась дорогой, редкой и скорее интересной для майнеров, чем для геймеров. Всё это не способствовало смягчению дефицита.

Ранее Кресс заявляла, что Nvidia ожидает улучшения доступности карт во втором полугодии. В понедельник это мнение прозвучало снова. Улучшения были обещаны в третьем квартале. Ещё было обещано показать кое-что в апреле на мероприятии Nvidia GTC.

Цены на видеокарты в Германии сейчас самые низкие в 14 месяцев, но к нашей реальности всё это отношения в настоящее время не имеет.

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#nvidia #видеокарты
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