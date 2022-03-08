Можно не уточнять, к каким странам это не относится

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Хотя в свете последних событий все остальные новости отошли на второй план, у желающих купить новую видеокарту европейцев есть повод для сдержанной радости. Статистика говорит, что цены на них сейчас минимальные больше чем за год.

реклама

Отчёт 3DCenter показывает, что карты серий RTX 3000 и Radeon RX 6000 в немецких розничных магазинах выше рекомендованных розничных цен на 41% и 35% соответственно. Как видим, до рекомендованных цен ещё далеко, но это минимальное значение с января прошлого года. Тогда разница была 42% у AMD и 34% у Nvidia.

Цены на карты обеих компаний снижаются с 12 декабря. Тогда они превосходили рекомендованные на 80%. В мае прошлого года, когда курсы криптовалют были максимальными, карты Nvidia были дороже рекомендованного на 218%, AMD на 116%.

Доступность в немецкой рознице тоже улучшается и является максимальной с тех пор, как на 3D Center начали вести подобную статистику. Всё это происходит на фоне падения курса Ethereum и вряд ли это совпадение, пишет Techspot.

В прошлом месяце сообщалось, что поставки видеокарт в последнем квартале 2021 года выросли. 29 марта ожидается появление флагмана RTX 3090 Ti. Ещё Nvidia может готовить две новые версии GeForce RTX 3050. Ожидаются в этом году и карты новых поколений Nvidia, AMD и Intel.

анонсы и реклама Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Core i9 11900K за 157 590р 3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> <b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули 40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb RTX 3080 за 326 860 руб в Ситилинке 85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей 32Gb DDR5 - 96 000р Ryzen 3950X за 180 тр RTX 3090 MSI за 605 тр



