Разновидность Android 12 под более крупные экраны

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Компания Google представила очередные обновления своих смартфонов Pixel, сообщает Androidauthority. Помимо новой функциональности на них приходит версия системы Android 12 под крупные экраны.

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Android 12L приносит не особо много изменений, но кое-какие различия в интерфейсе будут. Система станет доступной и другим производителям, вроде Samsung, Microsoft и Lenovo. Планшет Lenovo применялся для тестирования бета-версий 12L. Финальный вариант системы должен появиться на планшетах этого китайского производителя в первых рядах.

Samsung тоже может предложить Android 12L на планшетах верхней категории и даже на гибких смартфонах, включая Samsung Galaxy Z Fold 3. У Microsoft на Android есть Surface Duo 2.

Главным новшеством 12L является док-бар с возможностью размещать в нём до шести приложений для облегчения многозадачной работы. Применяется новый шаблон панели уведомлений, где плитки настроек находятся с одной стороны, а уведомления с другой. Экран настроек разделили на две половины, заголовки настроек с одной стороны и переключатели с другой.

Пока неизвестно, будет ли Android 12L применяться на смартфонах кроме Pixel.

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