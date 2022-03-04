В западных странах люди бронируют украинские дома для помощи жителям

Сервис аренды жилых помещений Airbnb в настоящее время прекратил работу в России и Беларуссии. Об этом сообщил его генеральный директор Брайан Чески в соцсети Twitter. Reuters сообщает, что в результате аннулированы примерно 90 тысяч активных объявлений о краткосрочной аренде в России и чуть более 1800 в Беларуссии.

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В понедельник Airbnb предложил бесплатное жилье до 100000 украинских беженцев в таких странах, как Польша, Германия, Венгрия и Румыния. Обычные пользователи Airbnb также стараются помочь. The Guardian пишет, что они через Airbnb оплачивали жильё в Украине, чтобы оказать материальную помощь столкнувшимся с экономическими трудностями людям. Airbnb в таких случаях отказывается от своей комиссии.

По данным ООН, Украину уже покинули более миллиона беженцев, а всего их может оказаться до 4 млн.

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