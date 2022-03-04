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ICANN не будет отключать Россию от интернета
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Государства и частные компании со всего мира продолжают расширять список санкций против России. На этой неделе украинские официальные лица обратилась в ICANN (Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров) и в Сетевой координационный центр Réseaux IP Européens (RIPE NCC) с просьбой отозвать домены «.ru», «.рф» и «.su». Также они попросили отключить корневые серверы в Москве и Санкт-Петербурге, что может стать причиной прекращения работы находящихся на этих доменах сайтов. В четверг ICANN дала ответ. По словам организации, у неё нет таких полномочий и к тому же это невыполнимое требование.

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Генеральный директор ICANN Йоран Марби напомнил, что интернет представляет собой децентрализованную сеть. Ни один участник этой сети не может контролировать или отключить её. Сфера деятельности ICANN не распространяется на принятие карательных мер, введение санкций или ограничение доступа к сегментам интернета независимо от обстоятельств. ICANN была создана для обеспечения работы интернета, а не для введения запретов на его работу.

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#интернет
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