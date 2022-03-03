LPDDR5X войдёт в состав будущих моделей Snapdragon

В прошлом году Samsung анонсировала оперативную память LPDDR5X. Теперь компания объявила о проделанной совместно с Qualcomm работе по внедрению этой сверхбыстрой памяти в её процессоры Snapdragon. Было сказано, что завершена разработка 16-гигабитной памяти DRAM с низким энергопотреблением и удвоенной скоростью передачи данных 5X или LPDDR5X на техпроцессе 14 нм для использования в Snapdragon.

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Samsung утверждает, что LPDDR5X примерно в 1,2 раза превосходит память прошлого поколения. Она даёт скорость до 7,5 Гбит/с против 6,4 Гбит/с в LPDDR5. Новая память должна улучшить запись видео со сверхвысоким разрешением, а также технологии ИИ вроде распознавания голоса, изображений и обработки естественного языка (NLP).

LPDDR5X сможет найти применение в будущих флагманских процессорах Qualcomm. Это может быть Snapdragon 8 Gen1 Plus во второй половине года. В Samsung считают, что память также будет востребована в датацентрах, компьютерах и автомобилестроении.

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