Это происходит более чем в 10000 приложений

Пару дней назад южнокорейская газета Maeil Business Newspaper опубликовала информацию о том, что владельцы Galaxy S22 недовольны сервисом Samsung Game Optimizing Service (GOS). Он должен оптимизировать производительность системы и не давать устройствам перегреваться в играх. В реальности GOS ограничивает производительность и других приложений.

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До версии One UI 4.0 GOS можно было обойти, но сейчас Samsung усложнила эту задачу. Сделано это якобы было для обеспечения безопасности потребителей, пишет Phonearena.

GOS снижает разрешение экрана и производительность графического процессора. Пользователь Twitter @GaryeonHan обнаружил, что GOS скрытно ограничивает производительность более 10000 приложений. Среди них YouTube Vanced, Strava, служба доставки еды foodpanda, Microsoft Office, LinkedIn и Zoom. Это же относится к собственным приложениям Samsung Secure Folder, Samsung Cloud, Samsung Pay, Samsung Pass.

GOS накладывает ограничения на производительность даже без необходимости, когда температура устройства не выходит за пределы нормы. Одни утверждают, что в число затронутых приложений не входят бенчмарки вроде Geekbench и 3DMark. Если переименовать их, то результаты тестов окажутся заметно ниже.

Другому пользователю удалось отключить GOS и это повлияло на результаты в Geekbench. Это означает, что использовать полные возможности процессоров Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200 в смартфонах по заоблачным уже ценам может не получиться.

В Samsung говорят, что сейчас исследуют эту проблему (словно она взялась не стараниями компании, а появилась из неоткуда). Инсайдер полагает, что замедление происходит ради продления срока службы батареи.

Это далеко не первый случай подобных манипуляций производителей смартфонов. В прошлом году «оптимизациями» занималась OnePlus в аппарате 9 Pro. Там также не затрагивались бенчмарки, иначе это сразу бы стало заметно.

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