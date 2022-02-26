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На Mobile World Congress не пустят некоторые российские компании
Российского павильона на этот раз не будет
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Известные события последних дней сказались на многих мероприятиях в нашей стране и в других. Относится это и к технологическим выставкам. Engadget пишет, что GSMA запретит некоторым российским компаниям принимать участие в выставке Mobile World Congress 2022. Напомним, что она начинается 28 февраля. Ассоциация беспроводной связи не назвала эти компании поимённо, но было сказано об отсутствии российского павильона для демонстрации мобильных продуктов.

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Глава GSMA Джон Хоффман утверждает, что планов по отмене или переносу MWC нет. При этом на сайте мероприятия сказано, что будут соблюдаться все направленные против России санкции и политические решения. Некоторые российские компании находятся в санкционном списке. Поставлять мобильные устройства им не запрещено, если они не попадут в руки российским госслужащим или филиалам государственных учреждений.

Это очередной шаг в противостоянии на рынке технологий, где уже успели в той или иной степени поучаствовать Facebook, Twitter, хакерская группировка Anonymous и другие организации.

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#технологии
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Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
GENOCIY
19:00
чучело тот кто тебя родил в пьяном угаре. .и сидит в бункере второй год как гитлер, напал ночью без предупреждения на другое государство.. ой ну короче прощай немытая россия )
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
Катерина Стец
18:59
да плевать всем
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
Радик
18:58
нормально работает. как и геперзвуковая ракета, например. я б сказал, работает фантастически!
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
GENOCIY
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