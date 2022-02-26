Известные события последних дней сказались на многих мероприятиях в нашей стране и в других. Относится это и к технологическим выставкам. Engadget пишет, что GSMA запретит некоторым российским компаниям принимать участие в выставке Mobile World Congress 2022. Напомним, что она начинается 28 февраля. Ассоциация беспроводной связи не назвала эти компании поимённо, но было сказано об отсутствии российского павильона для демонстрации мобильных продуктов.
реклама
Глава GSMA Джон Хоффман утверждает, что планов по отмене или переносу MWC нет. При этом на сайте мероприятия сказано, что будут соблюдаться все направленные против России санкции и политические решения. Некоторые российские компании находятся в санкционном списке. Поставлять мобильные устройства им не запрещено, если они не попадут в руки российским госслужащим или филиалам государственных учреждений.
Это очередной шаг в противостоянии на рынке технологий, где уже успели в той или иной степени поучаствовать Facebook, Twitter, хакерская группировка Anonymous и другие организации.