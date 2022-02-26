Нетрудно догадаться, кто заработал больше всех

В отчёте фирмы Counterpoint Research описываются доходы от продаж смартфонов за прошлый год. Всего было получено $448 млрд, что на 7% лучше результата 2020 года. Средняя стоимость устройств поднялась на 12% и составила $322. Помог этому спрос на 5G. 40% прошлогодних смартфонов поддерживают этот стандарт связи. Это на 18% больше, чем в 2020 году.

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Apple опять лидирует, заработав $196 млрд (44% от общего дохода). Помогла популярность смартфонов линейки iPhone 13 и продолжительный спрос на iPhone 12. Средняя стоимость айфонов в 2021 году равнялась $821, это рекорд. Apple продолжает расти в развивающихся странах.

Вторая Samsung с доходом $72 млрд. Это на 11% превосходит $64 млрд в 2020 году. Средняя цена моделей Samsung возросла на 5% и составила $263. Главный рост был в средней и верхней ценовых категориях. Лучше всего продавались флагманы Galaxy S и модели Galaxy A и M. Втрое выросли продажи гибких смартфонов Samsung.

Xiaomi располагается на третьем месте, заработав $37 млрд. Это на 49% больше результата 2020 года. Важным рынком для компании является Индия, где отлично покупают аппараты более чем за $250.

Oppo заработала $36, а средняя цена её смартфонов выросла на 15% и равна $259. Find X3, линейка Reno 6 и OnePlus 9 дочерней компании были самыми востребованными. Более 50% смартфонов Oppo 2021 года поддерживают 5G, пишет GSMArena.

На пятом месте Vivo с результатом $34. Средняя цена её смартфонов $259.

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