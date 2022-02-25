Первый полноценный флагман Motorola в США и других странах мира в нынешнем году

Флагманские смартфоны Motorola Edge выпускаются с 2020 года, предлагая высокую скорость и большие аккумуляторы. На этой неделе случился анонс очередной модели Motorola Edge Plus 2022.

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Аппарат работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 1, у него 8 ГБ или 12 ГБ памяти и хранилище 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ с поддержкой карт памяти. Используется экран OLED 6,7 дюйма FHD+ с частотой обновления 144 Гц.

В Китае в прошлом году был представлен Moto Edge X30, пишет Androidauthority. Новая модель отличается аккумулятором ёмкостью 4800 мАч с проводной зарядкой 30 Вт вместо 5000 мАч и 68 Вт. Поддерживается беспроводная подзарядка 15 Вт и реверсивная беспроводная подзарядка 5 Вт. В комплекте есть адаптер 30 Вт.

Основная камера 50 Мп (f/1,8, размер пикселя 1 мкм, OIS), сверхширокоугольная 50 Мп (f/2,2, пиксели 0,64 мкм, поле обзора 114 градусов) и сенсор глубины 2 Мп. Камера телефото отсутствует, а спереди камера 60 Мп.

Среди других характеристик Android 12, Bluetooth 5.2, защиту IP52, функция Ready For Desktop, стереодинамики и Wi-Fi 6E. Есть стилус, но он продаётся отдельно в одних странах и входит в комплект со смартфоном в других.

Motorola обещает лишь два года обновлений Android и три года обновлений безопасности раз в два месяца. Производители вроде Google, OnePlus и Samsung поддерживают свои устройства значительно дольше.

В США Motorola Edge Plus 2022 стоит $1000, а в Европе будет продаваться под названием Motorola Edge 30 Pro. Он доступен в белом и синем цветах.

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