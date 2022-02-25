Появилась информация о наголовном устройстве виртуальной реальности Apple AR

Неофициальная информация неоднократно говорила о появлении в недалёком будущем устройства виртуальной/дополненной реальности Apple AR. Новостей о нём со временем становится всё больше. Последняя из них говорит, что устройство получит экраны micro OLED. Они будут встроены непосредственно в пластины чипа, а не в стеклянную подложку. Это сделает шлем тоньше и позволит расходовать меньше энергии.

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Размер пикселя экранов составит от 4 до 20 микрометров против 40-300 микрометров в обычных OLED. Дисплеи micro OLED лучше годятся для устройства Apple AR за счёт меньшего времени отклика и возможности работать от аккумулятора. В прошлом году сообщалось, что экран micro OLED в устройстве Apple AR получит до 3000 пикселей на дюйм.

Korea IT News и WCCFTech подтверждают информацию о применении micro OLED. Говорится, что такой тип экрана будет применяться для смешанной реальности, а в будущем может быть представлен другой вариант устройства дополненной реальностью. Ещё говорится о процессоре вроде Apple M1.

Apple разрабатывала дисплеи совместно с TSMC. Micro OLED обходятся без цветных фильтров, поскольку наносятся напрямую на пластину чипа. Micro OLED меньше, тоньше и эффективнее. Устройство будет работать на системе iOS.

DigiTimes тем временем утверждает со ссылкой на поставщиков компонентов, что устройство смешанной реальности Apple уже не просто прототип и всё готово к производству. Речь идёт о завершении второго этапа инженерной проверки и тестирования. Дальше происходит проверка конструкции, затем проверка производства и производство стартует.

Сообщается, наголовное устройство поступит в промышленное производство в августе или сентябре. Продажи ожидаются уже в этом году. Их ждали ещё в 2019 году, но сроки постоянно сдвигались.

Samsung тоже работает над устройством подобного типа, но без экранов OLED или Micro OLED. Вместо этого южнокорейскому производителю интересны голограммы. В этом компании помогает Samsung Advanced Institute of Technology.

Устройство Samsung будет работать на её процессорах Exynos и на Android. Сроки появления устройств Apple и Samsung остаются неизвестными.

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