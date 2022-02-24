Рынок планшетов и персональных компьютеров если и растёт, то далеко не теми темпами, что некоторые другие технологические устройства. Отчёт от Canalys говорит, что в США в прошлом году этот рынок сократился на 1%, а в последнем квартале года на целых 28%. Лидировать с большим преимуществом продолжает iPad, пишет Phonearena.
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Как раз в последнем квартале прошлого года были серьёзные проблемы с поставками комплектующих. От них пострадали все технологические гиганты, в том числе Apple. Несмотря на дефицит чипов, Apple смогла удержать большое преимущество на рынке планшетов. За год она выпустила более 19 млн экземпляров iPad разных моделей.
Сейчас продолжительность поставок некоторых моделей iPad составляет до девяти недель. Прошлой осенью Apple сократила производство iPad вдвое, чтобы сэкономить компоненты для iPhone 13. На популярности iPad это не сказалось.
В 2020 году объём поставок iPad снизился на 17%. Доля рынка у них сократилась с 44,6% в 4-м квартале 2020 года до 40,2% в последнем квартале 2021 года. На рынке в целом спрос на планшеты снижается, а объём поставок снизился на 31%.
На рынке ПК Apple вошла в топ-5. Этот рынок до сих пор растёт в результате спроса во время пандемии.