При этом рынок планшетов в целом сокращается

Рынок планшетов и персональных компьютеров если и растёт, то далеко не теми темпами, что некоторые другие технологические устройства. Отчёт от Canalys говорит, что в США в прошлом году этот рынок сократился на 1%, а в последнем квартале года на целых 28%. Лидировать с большим преимуществом продолжает iPad, пишет Phonearena.

реклама

Как раз в последнем квартале прошлого года были серьёзные проблемы с поставками комплектующих. От них пострадали все технологические гиганты, в том числе Apple. Несмотря на дефицит чипов, Apple смогла удержать большое преимущество на рынке планшетов. За год она выпустила более 19 млн экземпляров iPad разных моделей.

Сейчас продолжительность поставок некоторых моделей iPad составляет до девяти недель. Прошлой осенью Apple сократила производство iPad вдвое, чтобы сэкономить компоненты для iPhone 13. На популярности iPad это не сказалось.

В 2020 году объём поставок iPad снизился на 17%. Доля рынка у них сократилась с 44,6% в 4-м квартале 2020 года до 40,2% в последнем квартале 2021 года. На рынке в целом спрос на планшеты снижается, а объём поставок снизился на 31%.

На рынке ПК Apple вошла в топ-5. Этот рынок до сих пор растёт в результате спроса во время пандемии.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>



