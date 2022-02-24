В некоторых версиях Windows 10 и 11 кое-что сохраняется в папке Windows.old

Microsoft MVP Руди Оомс недавно установил, что при выполнении дистанционной или локальной очистки данных посредством службы Microsoft Intune в системах Windows 10 21H2 или Windows 11 21H2 персональные данные сохраняются в папке Windows.old. Это при том, что Microsoft обещает «удаление всех личных и корпоративных данные и настроек» с устройства, напоминает Techspot.

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Дальнейшая проверка показала, что всё работает как должно в версии Windows 21H1, но не в 21H2. В итоге можно без особых усилий открыть сохранившиеся файлы и получить доступ к конфиденциальным данным, поскольку защита BitLocker с них удалена. Оомс создал скрипт в PowerShell для решения проблемы в ожидании лучших времён, когда Microsoft выпустит патч.

Часто говорится о необходимости выполнять резервное копирование данных, чтобы не потерять их. Далеко не так часто обсуждается вопрос правильного удаления данных, чтобы в итоге они не попали к кому не надо. Не все пользователи знают, что существуют программы для восстановления удалённых данных. Чтобы восстановить файлы было невозможно, после удаления на диск желательно записать что-то другое, а ещё лучше не отдавать и не продавать компьютеры с устройствами хранения в них, даже если данные были удалены.

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