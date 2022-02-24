Сотрудники недовольны тем, что рост зарплат не успевает за инфляцией

Появились сведения о том, что сотрудники магазинов Apple Store в США стараются скрыть от руководства планы по объединению в профсоюз. Чтобы эти планы не были подслушаны, работники обсуждают их при помощи устройств на Android. Они опасаются, что их айфоны могут прослушивать.

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The Washington Post и Techspot пишут , что сотрудники Apple в магазинах США хотят создать профсоюз. Их зарплата от $17 до более $30 в час не поспевает за инфляцией. Группы сотрудников минимум двух магазинов получили поддержку от крупных национальных профсоюзов и готовятся подать документы в Национальный совет по трудовым отношениям (NLRB).

Сотрудники встречались тайком и общались посредством зашифрованных сервисов обмена сообщениями. Иногда они используют Android-смартфоны. Видимо, сами работники Apple не особо верят в слова про пользовательскую конфиденциальность и такое шифрование, что сообщения не могут прочитать никто, кроме отправителя и получателя.

По словам одного из сотрудников, менеджеры уже начали вести пропаганду против объединения в профсоюзы. Якобы это приведёт к снижению зарплаты и отмене льгот. Эти речи подкреплялись обещаниями повысить зарплату меньше чем на $1 в час. Кажется, что такое щедрое предложение самой богатой компании мира с капитализацией в $2,6 трлн и ежеквартальными победными отчётами о всё новых рекордах по доходам и прибылям не особо соблазняет сотрудников.

Другие новости из магазинов Apple: в одном из них в Амстердаме вчера случился захват заложников. В итоге подозреваемый был сбит полицейской машиной во время побега.

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