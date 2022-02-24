В интернет попали технологические планы компании Intel, что позволяет познакомиться с будущими процессорами этого производителя. Компания работает над энергоэффективными процессорами, способными противостоять Apple M1 на архитектуре ARM.
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Gizmochina пишет, что речь идёт о процессорах 15-го поколения под названием Arrow Lake. Intel собирается уделить пристальное внимание мобильным процессорам вместо более мощных чипов для компьютеров. Это означает ставку на энергоэффективность, но при этом не забудут и о производительности.
Для достижения поставленных целей Intel будет сотрудничать с главным в мире контрактным производителем чипов TSMC. Вместе они должны работать над развитием техпроцесса 3 нм. TSMC же является основным производителем процессоров Apple. Arrow Lake должны включать в себя несколько ядер для повышения производительности и эффективности. Как и на мобильных устройствах, будущие ноутбуки смогут выполнять лёгкие задачи на слабых ядрах с минимальным энергопотреблением.
Итак, Intel воспринимает Apple как серьёзного конкурента на рынке процессоров, но в плане эффективности чипов пока отстаёт. Описанные процессоры выпустят не раньше 2023 года, а у Apple уже есть три варианта M1. В недалёком будущем у неё появятся и процессоры следующего поколения.