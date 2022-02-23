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Стали известны характеристики смартфонов Samsung Galaxy A73, A53, A33 и A23
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Samsung в течение следующих нескольких месяцев собирается обновить значительную часть своей линейки смартфонов A Series. Главным новшеством станет добавление стандарта связи 5G. Инсайдер @Shadow_Leak рассказал, чего ждать от моделей Galaxy A23 5G, A33 5G, A53 5G и A73 5G. 

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В Твиттере он описал ключевые спецификации четырёх этих моделей. Можно найти значительные усовершенствования во многих компонентах, таких как процессоры, камеры или экраны.

Среди них самым дорогим устройством станет Galaxy A73 5G с экраном AMOLED FHD+ 6,7 дюйма с частотой 120 Гц. У прошлогоднего Galaxy A72 экран был с частотой 90 Гц. Процессор будет Snapdragon 750G, аккумулятор 5000 мАч с поддержкой подзарядки 25 Вт. Основная камера 108 Мп, а также 12 Мп, 8 Мп и 2 Мп.

Galaxy A53 5G обладает экраном AMOLED FHD+ 6,52 дюйма120 Гц. Он работает на процессоре Exynos 1200, обладает аккумулятором 5000 мАч с зарядкой 25 Вт. Задние камеры 64 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп.

Galaxy A33 5G получил экран 6,4 дюйма FHD+ AMOLED и процессор Dimensity 720. У него камеры 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятор 5000 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт.

Galaxy A23 5G довольствуется экраном LCD IPS с разрешением FHD+ 90 Гц с диагональю 6,6 дюйма и процессором Dimensity 700. Здесь камеры 50 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а подзарядка 15 Вт.

Galaxy A73 5G и Galaxy A53 5G выйдут на Android 12, а Galaxy A33 5G и Galaxy A23 5G только на Android 11, пишет Gizmochina.

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#samsung #смартфоны #galaxy
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