Ещё в октябре впервые появилась подробная информация о смартфонах Xiaomi 12 Lite. Теперь тот же источник дополняет ранее доступные сведения.
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Инсайдер Xiaomiui сообщает, что будет выпущен только один аппарат и только для международных рынков. Ранее речь шла о двух моделях, одна из которых предназначалась исключительно для Китая.
Xiaomi выбрала вариант аппарата с кодовым названием Taoyao, сокращённый номер модели L9. Это устройство будет похоже на аппараты Xiaomi CIVI и Xiaomi 12 по спецификациям и дизайну соответственно.
Предположительно, смартфон обладает изогнутым 3D-дисплеем OLED размером 6,55 дюйма с разрешением 2400 х 1080 пикселей. Будет поддерживаться частота обновления до 120 Гц и сканер отпечатков пальцев внутри.
Аппарат будет работать на Snapdragon 778G+ или ещё более производительном представителе серии Snapdragon 7xx. У него тройная камера с основной 64 Мп с сенсором Samsung ISOCELL GW3, сверхширокоугольной и макро.
Как и любой смартфон Xiaomi, этот станет обладателем двух стереодинамиков. Он будет работать на MIUI 13 поверх Android 12.