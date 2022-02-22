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Xiaomi 12 Lite будет похож на Xiaomi CIVI и Xiaomi 12
Аппарат будет продавать в разных странах, а не только в Китае
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Ещё в октябре впервые появилась подробная информация о смартфонах Xiaomi 12 Lite. Теперь тот же источник дополняет ранее доступные сведения.

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Инсайдер Xiaomiui сообщает, что будет выпущен только один аппарат и только для международных рынков. Ранее речь шла о двух моделях, одна из которых предназначалась исключительно для Китая.

Xiaomi выбрала вариант аппарата с кодовым названием Taoyao, сокращённый номер модели L9. Это устройство будет похоже на аппараты Xiaomi CIVI и Xiaomi 12 по спецификациям и дизайну соответственно.

Предположительно, смартфон обладает изогнутым 3D-дисплеем OLED размером 6,55 дюйма с разрешением 2400 х 1080 пикселей. Будет поддерживаться частота обновления до 120 Гц и сканер отпечатков пальцев внутри.

Аппарат будет работать на Snapdragon 778G+ или ещё более производительном представителе серии Snapdragon 7xx. У него тройная камера с основной 64 Мп с сенсором Samsung ISOCELL GW3, сверхширокоугольной и макро.

Как и любой смартфон Xiaomi, этот станет обладателем двух стереодинамиков. Он будет работать на MIUI 13 поверх Android 12.

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#смартфоны #xiaomi
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