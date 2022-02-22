У TSMC результаты значительно выше

Неоднократно говорилось, что Samsung выдаёт безрадостные результаты при производстве чипов на техпроцессе 4 нм. Одним из заказчиков является Qualcomm, которая по этой причине желает заключить долгосрочное соглашение с TSMC. Теперь появились более подробные сведения о производственных неудачах Samsung. Процент выпуска годных чипов у неё составляет скромные 35%.

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WCCFTech пишет, что из 100 экземпляров Snapdragon 8 Gen 1 Samsung может выпустить только 35. Это ведёт к проблемам с поставками процессоров для производителей мобильных устройств. Если даже Qualcomm придётся платить TSMC больше, чем Samsung, это окажется для неё выгоднее. Ещё Qualcomm раньше обычного хочет представить обновлённый процессор Snapdragon 8 Gen 1 Plus на смену нынешнему Snapdragon 8 Gen 1. Его будет выпускать TSMC на техпроцессе 4 нм, что должно улучшить качество и доступность.

Техпроцесс TSMC 4 нм сейчас показывает эффективность свыше 70%. Snapdragon 8 Gen 1 Plus могут быть анонсированы уже во втором квартале, хотя обычно такие промежуточные чипы выпускали во втором полугодии.

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