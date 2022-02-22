Появилась информация, согласно которой в следующем году Qualcomm начнёт поддерживать видеокодек AV1. Это не требующий авторских отчислений открытый стандарт и его широкое распространение потребует аппаратной поддержки со стороны ведущих производителей чипов.
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Флагманский процессор этого года Snapdragon 8 Gen 1 не поддерживает AV1. Samsung Exynos 2200 его поддерживает, то есть в российских Galaxy S22 он есть. Чип MediaTek Dimensity 1000 поддерживает AV1 больше года. Apple является одним из основателей AV1 Alliance, но на iPhone и iPad поддержки пока нет.
Будущий флагманский мобильный процессор Qualcomm Snapdragon SM8550 получит поддержку AV1. Скорее всего это будет Snapdragon 8 Gen 2 следующего года, пишет Arstechnica.
Широкое распространение AV1 выглядит неизбежным, но потребуется время. Этот кодек станет преемником кодеков Google VP8 и VP9. В состав Alliance for Open Media входят технологические компании. Среди основателей Amazon, Apple, ARM, Facebook, Google, Intel, Microsoft, Mozilla, Netflix, Nvidia и Samsung. Netflix и YouTube сделают поддержку AV1 обязательным требованием для будущих устройств, которые хотят заполучить доступ к ним.
Основным конкурентом AV1 является H.265 (HEVC), разработанный группой (MPEG). Некоторые тесты показывают, что AV1 на 30% эффективнее, чем H.265. Ещё лучше, что он не требует авторских отчислений. При использовании кодека H.265 приходится платить лицензионные сборы за запатентованную технологию H.265. Открытый исходный код и отсутствие лицензионных отчислений означает, что поддержка AV1 приветствуется в проектах вроде Firefox и Chromium.
Google создаёт специальное оборудование для транскодирования видео AV1 для своих датацентров YouTube. Google требует поддержки AV1 для устройств на Android TV и борется с компаниями вроде Roku, у которых поддержки этого кодека нет. При этом AV1 нет и на смартфонах Pixel и Chromecast/Google TV.