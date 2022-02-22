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Появились изображение и основные характеристики планшета Oppo Pad
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На прошлой неделе впервые появилась возможность познакомиться с дизайном выходящего в скором времени планшета Oppo Pad. Он может быть представлен одновременно с флагманскими смартфонами Oppo Find X5. Теперь сама компания опубликовала тизер, подтверждающим прежнее изображение. Ещё стали известны некоторые характеристики устройства, пишет Pocketnow.

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Изображение было опубликовано на китайском сайте Weibo. Показывает оно немного, но можно предположить существование двух или трёх цветовых вариантов. Сзади есть одна камера, а ещё у планшета будет поддержка стилуса.

Инсайдер Digital Chat Station описал некоторые спецификации устройства. Среди них экран LCD размером 10,95 дюйма с разрешением 2560 х 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Вокруг него располагаются довольно тонкие рамки.

Планшет будет работать на процессоре Snapdragon 870 и получит 6 ГБ памяти. Разрешение передней камеры составит 8 Мп, задней 13 Мп. Есть четыре динамика Dolby Atmos, батарея ёмкостью 8360 мАч. У планшета может быть интеграция с другими устройствами этого производителя.

Анонсы Oppo Find X5 и новый Oppo Pad запланированы на 24 февраля. Ещё могут быть представлены беспроводные наушники и смарт-часы.

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#oppo #планшеты
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