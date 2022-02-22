Поддержка Steam в хромбуках на архитектуре Arm пока под вопросом

Сервис Stadia провалился, так что у Google в разработке может быть новый метод заработка на геймерах. HP, Lenovo, Acer и Asus могут войти в число первых производителей, хромбуки которых можно будет назвать игровыми. Изменение кода в Chromium Gerrit намекает на работу над устройствами на системе Chrome OS с поддержкой игрового сервиса Steam.

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В январе 2020 года Google говорила, что принесёт Steam на хромбуки. Спустя два года этот план может начать воплощаться в реальность. Arstechnica предлагает ознакомиться со списком хромбуков с поддержкой Steam:

Acer в комментарии на эту новость сообщила, что ей «придётся уступить Google в плане минимальных требований для работы Steam в Chrome». Другие производители пока хранят молчание. В Google говорили, что в Chromium Gerrit ведётся много экспериментов, которые не всегда воплощаются в итоговом продукте.

В прошлом месяце в Chromium Gerrit показали работу над поддержкой RGB-клавиатуры для хромбуков. Это может быть ещё одним свидетельством работы над игровыми хромбуками.

Хромбукам нужны будут достаточно мощные компоненты для работы со Steam. Сейчас минимальные характеристики включают в себя процессор Intel i5 11-го поколения и 8 ГБ. Есть ссылка на Chromium Gerrit, показывающая тестирование процессоров Intel 10-го поколения и AMD.

Про процессоры на Arm ничего не сообщается. Не существует хромбуков с графикой Nvidia, но эта компания тоже внесла вклад в работу над виртуальной машиной, где и будет запускаться Steam.

Nvidia вместе с MediaTek работают над эталонной платформой с поддержкой Chromium, Nvidia SDK и Linux. Компания обещает трассировку лучей и DLSS в процессорах на Arm и показала их на чипе MediaTek Kompanio 1200, который может появиться в хромбуках. Устройства на Chrome OS с видеокартами Nvidia наверняка будут дороже современных хромбуков.

Описанные в Chromium Gerrit хромбуки уже и без того дорогие. Acer Chromebook 515 стоит от $650, а Asus Chromebook Flip CX5 на Core i5 $830. Chromebook HP c640 G2 обойдётся в $489 минимум и до $1254.

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