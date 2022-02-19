Раньше это отображалось только в веб-версии магазина

Google с недавних пор стала показывать в магазине Play Store на мобильных устройствах, какая минимальная версия системы Android нужна для запуска приложения. Разработчикам следует добавить новую позицию для «ОС Android» в разделе «Об этом приложении» на странице своих приложений. Она дополнит ранее существовавшие здесь пункты, такие как версия приложения, дата последнего обновления, статистика скачиваний, разработчик, дата релиза и разрешения для работы приложения.

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В веб-версии магазина Play Store минимальные требования к версии операционной системы уже давно показываются. Чтобы проверить эти требования, нужно открыть страницу приложения в магазине и нажать «Об этом приложении». Далее следует прокрутить вниз до раздела информации о приложении, где есть пункт ОС Android.

Данная информация является избыточной. Если ваше устройство не поддерживает приложение, вы просто не найдёте его в магазине. В случае, если приложение создано для версий от Android 7 и новее, невозможно увидеть его в магазине с устройства на Android 6.

Прежде Play Store получил ряд более полезных функций, напоминает Androidcentral. Среди них новая вкладка предложений для упрощения поиска приложений, игр и развлечений из единого места.

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