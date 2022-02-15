Компания Oppo заключила трёхлетнее соглашение с производителем камер Hasselblad, сообщает Pocketnow. Это случилось почти через год после того, как Hasselblad объявила о сотрудничестве с нынешним суббрендом Oppo OnePlus. Oppo рассказывает о будущей совместной работе над передовыми камерами смартфонов линейки Find X, куда входят модели Find X5 и Find X5 Pro.
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Oppo считает, что OnePlus получила немалую выгоду от отношений с Hasselblad, улучшив камеры для мобильных устройств. В частности, речь идёт об улучшении точности цветопередачи.
Oppo собирается работать с Hasselblad над передовыми решениями для обработки изображений, которые позволят получать естественные цвета и более совершенную визуализацию. Помогут и собственный блок нейронных вычислений MariSilicon X NPU для обработки изображений.
Сотрудничество начнётся с улучшения программного обеспечения для получения естественных цветов. Совместная работа будет помогать качеству калибровки цветов и заданию новой планки цветопередачи камер смартфона.
Первыми смартфонами с камерой Hasselblad станут Find X. Их появление ожидается в первом квартале. Там должна быть основная камера 50 Мп с апертурой f/1.7, процессор MediaTek Dimensity 9000 и Snapdragon 8 Gen 1 в версии Pro, батарея 5000 мАч, быстрая подзарядка 80 Вт и беспроводная 50 Вт.