1 ТБ на расстояние 1 км во воздуху передали за секунду

Китайские исследователи утверждают, что сумели обновить рекорд скорости потоковой передачи данных с помощью новой технологии. Она должна помочь Китаю стать лидером в развитии технологии 6G, пишет Yahoo Finance.

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Используя вихревые миллиметровые волны, высокочастотные радиоволны с быстро меняющимся вращением, исследователи передали 1 ТБ на расстояние 1 км всего за секунду. Экспериментальная линия беспроводной связи была установлена в январе в Пекине на месте проведения Олимпиады. Она позволяет одновременно вести более 10 тысяч прямых видеотрансляций высокой чёткости. Об этом в четверг сообщила команда профессора Чжан Чао из школы аэрокосмической техники Университета Цинхуа в Пекине.

Вихревые волны, в отличие от всех технологий радиосвязи за последние сто лет, «добавили в беспроводную передачу новое измерение», утверждают авторы. Они уверены, что эксперимент показывает лидерство Китая в исследованиях потенциально ключевых технологий для развития 6G.

Существующие мобильные устройства связываются электромагнитными волнами, которые расходятся как рябь на воде. Информация передаётся нижними и верхними точками волн, у которых два измерения. Вихревая электромагнитная волна обладает трёхмерной формой вроде смерча. Дополнительную информацию можно записать в вихревой или орбитальный угловой момент (ОУМ) волн, чтобы намного увеличить пропускную способность канала связи.

О вращающемся потенциале радиоволн впервые рассказал британский физик Джон Генри Пойнтинг в далёком 1909 году. Использовать его на практике оказалось непросто.

Чжан и его сотрудники заявили, что достижение стало возможным благодаря напряжённой работе многих исследовательских групп по всему миру за последние несколько десятилетий.

В Европе исследователи провели первые эксперименты с использованием вихревых волн в 1990-х годах. В 2020 году сотрудники японской компании Nippon Telegraph and Telephone добились скорости 200 Гбит/с на расстоянии 10 метров.

Основная проблема этой технологии в том, что размер вращающихся волн с расстоянием растёт, а ослабление сигнала затрудняет высокоскоростную передачу данных. В Китае создали уникальный передатчик для создания более сфокусированного вихревого луча. Он заставляет волны вращаться в трёх разных режимах, чтобы передавать больше информации. Также создано высокопроизводительное приёмное устройство, способное декодировать огромное количество данных за доли секунды.





Китайское правительство и телекоммуникационные компании в ближайшие годы будут использовать 5G. Эта технология продолжает развиваться и дешеветь. Коммерческое распространение 6G ожидается к 2030 году. Раньше этот стандарт может появиться у военных.

В проведённом эксперименте задействовали диапазон W. Это используемая в военных целях радиочастота. В 2018 году была установлена вихревая волновая связь между самолётом и наземной станцией на расстояние 172 км, что до сих пор остаётся мировым рекордом.

Ведётся разработка прототипа квантового радара на основе аналогичной технологии, способного точно обнаруживать самолёты-невидимки.

Исследовательская группа в Тяньцзине в январе объявила о разработке терагерцового передатчика для китайской программы гиперзвукового оружия.

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Соединенные Штаты и Япония в прошлом апреле объявили о программе ценой $4,5 млрд. Её целью является противодействие быстрому прогрессу Китая в развитии 6G.