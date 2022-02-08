В среду Samsung проводит мероприятие Galaxy Unpacked, на котором представит смартфоны и планшеты нового поколения. Утечек данных по поводу Galaxy S22 и Galaxy Tab S8 было уже немало, так что сюрпризов ждать не приходится. Очередная порция сведений показала три будущие модели Galaxy Tab S8 и некоторые аксессуары для них. Доступно также описание цветовых вариантов и некоторых функциональных возможностей, сообщает Pocketnow.
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Можно увидеть разницу в размерах между тремя моделями, а также вырез на экранах планшетов. В нём размещаются две передние камеры и вырез достаточно незаметный по сравнению с некоторыми другими устройствами.
Среди аксессуаров чехол с подставкой, который может пригодиться для потребления контента или рисования. Есть чехол-клавиатура для защиты стилуса S Pen. Чехол-клавиатура скорее всего прикрепляется к корпусу подставки и позволяет удерживать устройство в вертикальном положении.