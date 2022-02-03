Подразделение смешанной реальности не пришло к общему мнению по поводу стратегии

Будущее устройств Microsoft HoloLens находится под вопросом из-за разногласий внутри компании. Business Insider и Engadget пишут, что Microsoft отказалась от прежних планов выпуска модели HoloLens 3. Один источник полагает, что от её разработки отказались окончательно.

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Также известно, что Microsoft подписала соглашение о сотрудничестве с Samsung при работе над новым устройством смешанной реальности. Представитель Microsoft Фрэнк Шоу отрицает отказ от HoloLens. Он называет это устройство критически важной частью планов компании в отношении новых категорий, таких как смешанная реальность и метавселенная. Про соглашение с Samsung комментариев не последовало.

Часть сотрудников Microsoft считают, что нужно удвоить усилия при разработке собственных устройств. Другие предлагают работать над программной платформой для метавселенной и устройств сторонних производителей. Также нет согласия по вопросу о том, работать над продуктами для корпоративных клиентов или для потребителей. Некоторые уверены, что команда смешанной реальности в Microsoft должна браться и за военные контракты. Бывший исполнительный директор Apple Рубен Кабальеро, перешедший в Microsoft для руководства разработкой устройств для HoloLens и других проектов, выступает за потребителей и метавселенную. Из-за таких разногласия 25 сотрудников этого подразделения в прошлом году ушли в Meta. Некоторые из них работали в компании более 20 лет.

В любом случае, у Microsoft большие планы на метавселенную. При покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд было сказано, что это приобретение обеспечит фундамент для метавселенной. Глава Microsoft считает, что игры являются самой динамично развивающейся и интересной категорией развлечений, потому они сыграют ключевую роль в развитии метавселенной.

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