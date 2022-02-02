В 2021 году поставки планшетов по всему миру составили 168,8 млн экземпляров, превзойдя показатели годичной давности на 3,2%. Это максимальное значение с 2016 года, но могло бы быть и лучше. Помешали результаты последнего квартала, поскольку из-за дефицита компонентов предложение не успевало за спросом.
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В последнем квартале поставки планшетов снизились на 11,9% и составили 46 млн. По статистике IDC, это второе по масштабу падение рынка планшетов с начала пандемии в 2020 году.
Apple имеет наибольшую долю рынка в 34,2%. На втором месте идёт Samsung с 18,3% планшетов, дальше Lenovo с долей 10,5%. Amazon и Huawei тоже входят в пятёрку.
У хромбуков ситуация была хуже. Поставки в последнем квартале года упали на 63,6% по сравнению с последним кварталом 2020 года и составили 4,8 млн экземпляров. Поставки хромбуков по итогам всего года выросли на 13,5%.
В развитых странах хромбуки купили почти все, кто хотел, считают в Techspot. В развивающихся они не так популярны, а дефицит компонентов приводит к тому, что производители предпочитают выпускать более дорогие устройства.