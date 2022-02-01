В противном случае могут быть установлены не все доступные обновления

Microsoft занялась изучением причин, из-за которых значительная часть компьютеров на Windows не обладает всеми доступными им обновлениями. Оказалось, что требуется не менее восьми часов непрерывного доступа в интернет, чтобы получить последние обновления и установить их как нужно.

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Менеджер программы обновлений Windows в Endpoint Manager Дэвид Гайер, в блоге Microsoft IT Pro рассказал, что если компьютеры не выходят в интернет некоторое время, они могут не получить всех полагающихся им обновлений. Microsoft отслеживает длительность работы устройств и продолжительность подключения к своим службам вроде центра обновления Windows.

Было установлено, что около 50% устройств с не обслуживаемыми уже сборками Windows 10 не проводят онлайн достаточно времени для скачивания и установки обновлений. Если сборка поддерживаемая, но обновления безопасности на ней устарели более чем на 60 дней, это значение снижается до 25%.

Предприятиям рекомендуется оставлять компьютеры включенными на ночь, чтобы обновления скачались и установились. За счёт технологии сжатия Microsoft уменьшила размер обновлений Windows 11 на 40%. Соответственно, там времени онлайн должно требоваться меньше, пишет Techspot.

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